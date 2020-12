Der Streit um die historische Lufthansa-Maschine "Landshut" ist offenbar doch nicht zu Ende. Nach einem Bericht des Magazins "Spiegel" prüft Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), die "Landshut" am Sitz der Bundespolizeidirektion im nordrhein-westfälischen Sankt Augustin-Hangelar auszustellen. Dort hat die Spezialtruppe GSG9 ihre Zentrale. Das Flugzeug könnte aber auch in Teilen an verschiedenen Orten ausgestellt werden. Vergangene Woche hatte der stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bundestag, Martin Gerster (SPD) aus Biberach gesagt, der Ausschuss stelle 15 Millionen Euro für ein Museum zur "Landshut" am Bodensee bereit.