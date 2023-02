per Mail teilen

Die Kreisrätinnen und Kreisräte des Bodenseekreises haben mit großer Mehrheit einen neuen Landrat gewählt. Es ist der 47-jährige Luca Wilhelm Prayon (CDU) aus dem Enzkreis.

Der Kreistag des Bodenseekreises hat am Dienstagnachmittag im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus den 47-jährigen Luca Wilhelm Prayon aus dem Enzkreis zum neuen Landrat gewählt. Er bekam 50 Stimmen von insgesamt 52 anwesenden Kreisrätinnen und -räten. Prayon nahm die Wahl an.

Neuer Landrat ist Chef von 1.300 Beschäftigten

Er wird das Amt Mitte Mai von Lothar Wölfle (CDU) übernehmen, der nach 16 Jahren als Landrat in den Ruhestand geht. Prayon wird damit auch Chef von rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts. Er war der einzige Kandidat bei der Landratswahl. Dem SWR sagte Prayon nach seiner Wahl, was unter anderem für ihn bis zum Amtsantritt für noch ansteht:

"Ich war total überwältigt, mit so einem beeindruckenden Ergebnis habe ich nicht gerechnet."

Als große Ziele für den Bodenseekreis nannte Prayon gegenüber dem SWR, die Infrastruktur zu erhalten und weiterzuentwickeln, aber auch wie der Kreis familienfreundlicher werden könne. Vor seinem Amtsantritt als Landrat müsse er die Bürgermeisterwahl in Remchingen vorbereiten. Prayon ist seit 2009 Bürgermeister der 12.000-Einwohner-Gemeinde Remchingen im Enzkreis. Er ist in Rom geboren, in Tübingen aufgewachsen und studierte Rechtswissenschaften.

Verbindung mit der Bodenseeregion

Sein Referendariat absolvierte Prayon am Landgericht Ravensburg. Vor allem diese Zeit habe ihn mit der Bodenseeregion verbunden. Landrat des Bodenseekreises habe er werden wollen, weil dieser eine faszinierende Kombination aus einer Urlaubsregion, einem landwirtschaftlich geprägten Naturraum und einem High-Tech-Wirtschaftsstandort biete, sagte Prayon vor der Wahl. Prayon ist verheiratet und hat drei Kinder.