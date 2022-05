Der Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, will zum Ende seiner Amtszeit im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen und nicht erneut kandidieren. Das kündigte der Wölfle in der Sitzung des Kreistags an. Er wird im nächsten Jahr 65 Jahre alt. Wölfle ist seit 15 Jahren Landrat und kann nach eigenen Angaben auf mehr als 40 Jahre in der Kommunalpolitik zurückblicken.