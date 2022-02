Die amtierende Landrätin des Landkreises Sigmaringen, Stefanie Bürkle (CDU), ist die einzige Bewerberin um den Chefsessel im Sigmaringer Landratsamt. Das teilte der Kreis mit. Die Bewerbungsfrist war am Montag abgelaufen. Dass keine weiteren Bewerbungen eingingen, stellte der beschließende Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl in einer öffentlichen Sitzung am Dienstag fest. Die Wahl soll am 7. April stattfinden.