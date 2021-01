Der Landkreis Konstanz will in der Bodenseeregion Forschungsprojekte zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff finanziell unterstützen. Dafür sollen in den kommenden Jahren bis zu 360.000 Euro fließen. Die Idee ist es, Aktivitäten von regionalen Firmen und deren Wasserstoff-Forschung zu bündeln. Geplant sind vier untereinander vernetzte Transferzentren in Konstanz, Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen, die weitere Forschungsprojekte initiieren. Koordiniert wird das Ganze von Konstanz aus. Das Projekt unter dem Namen "Wasserstoffregion Bodensee" beteiligt sich an einem Landeswettbewerb und hofft auf millionenschwere Fördergelder.