Der Landkreis Ravensburg will Familien unterstützen, in denen ein Kind plötzlich erkrankt ist und die Eltern berufstätig sind. Dafür soll die Verwaltung einen Dienst zur Familienunterstützung im Kinderkrankheitsfall einrichten, heißt es in einem Beschluss des Jugendhilfeausschuss des Kreistags. Der Kreis will dafür jährlich 50.000 Euro bereitstellen. Voraussetzung ist, dass die Ausgaben im Haushaltsplan für das kommende Jahr mitaufgenommen werden.