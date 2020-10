Der Landkreis Lindau nähert sich der Corona-Vorwarnstufe. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 31,7 - die Vorwarnstufe ist bei einem Wert von 35 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner erreicht.

Die Zahl neuer Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner steigt überall in der Region Bodensee-Oberschwaben an. Erstmals nähert sich der Landkreis Lindau der Vorwarnstufe. Die 7-Tage-Inzidenz lag hier am Dienstag bei 31,7 - die Vorwarnstufe ist bei einem Wert von 35 erreicht, ab 50 können strengere Corona-Maßnahmen verordnet werden.

Geringster Vergleichswert im Bodenseekreis

Im benachbarten Vorarlberg liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 86,5. Auch in den Kantonen St. Gallen und Thurgau gibt es deutlich mehr neue Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner als am deutschen Bodensee und in Oberschwaben. In St. Gallen liegt der Wert bei 90,7, im Thurgau bei 54,7. Den geringsten Wert hat derzeit der Bodenseekreis mit rund 11,1.

Was ist die 7-Tage-Inzidenz? Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen sich in einem Landkreis in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Ist eine 7-Tage-Inzidenz von 35 erreicht, sollen höchstens 50 Personen in öffentlichen oder angemieteten Räumen an Festen teilnehmen. In privaten Räumen sollen es dann nicht mehr als 25 sein. Wenn es mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gibt, dürfen in öffentlichen oder angemieteten Räumen nicht mehr als 25 Menschen zusammenkommen. Im Privaten wird dann dringend empfohlen, maximal mit zehn Personen zu feiern.

500 Menschen im Kreis Konstanz in Quarantäne

Im Kreis Konstanz lassen sich mittlerweile mehr als 40 Corona-Fälle auf eine Hochzeitsfeier im Kreis Tuttlingen zurückführen, davon mehr als die Hälfte im Raum Stockach. Nach Tests von 200 Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften am Samstag in Stockach seien noch drei neue Fälle dazu gekommen, bestätigte das Landratsamt am Dienstag. Wegen der Hochzeitsfeier sind rund 500 Kontaktpersonen in Quarantäne. Betroffen sind auch 13 Schulen und 32 Schulklassen im Kreis.

Das Gesundheitsamt und das Landratsamt Konstanz bereiten sich darauf vor, dass die Corona-Vorwarnstufe erreicht wird. Dann wäre beispielsweise eine Ausweitung des Mund-Nasenschutz-Gebotes in der Öffentlichkeit denkbar, so Hannes Winterer vom Kreisgesundheitsamt. Auch die maximale Anzahl von Personen, die sich treffen dürfen, könnte wieder reduziert werden.