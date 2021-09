per Mail teilen

Die Kreisverwaltung in Konstanz will dem drohenden

Ärztemangel vor allem in ländlichen Gebieten entgegenwirken

und startet deshalb eine Kampagne, um Ärzte für den

Landkreis zu gewinnen. Herzstück sei die Internetseite

"Operation-Landarzt", auf der sich Interessenten informieren

können. Der Landkreis wolle dabei auch zeigen, dass er

landschaftlich attraktiv sei und eine gute Infrastruktur

habe.