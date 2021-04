Der Landkreis Konstanz bekommt in dieser Woche weitere 4.000 Dosen des Impfstoffs Astrazeneca geliefert. Das gab Landrat Zeno Danner am Dienstag auf der wöchentlichen Video-Pressekonferenz zur Corona-Situation im Landkreis bekannt. Die Impfdosen gegen das Corona-Virus sollen am Wochenende im Bodenseeforum in Konstanz verabreicht werden. Dazu werde die Stadt Konstanz Bürgerinnen und Bürger ab 80 Jahren anrufen, die bisher noch keine Impfung erhalten haben, um ihnen ein Impfangebot machen zu können.