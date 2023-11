Landjugend Württemberg-Hohenzollern wird 70

Zum 70. Bestehen des Bundes der Landjugend Württemberg-Hohenzollern wird am Samstagabend in Horgenzell gefeiert.

Die Landjugend Württemberg-Hohenzollern hat am Samstagabend einen Grund zum Feiern: Seit 70 Jahren gibt es den Jugendbund bereits. Die Feier findet am Samstag in Horgenzell (Kreis Ravensburg) statt.

Jugendliche engagieren sich in den Kommunen

"Landjugend – das ist ein Gefühl". So beschreibt es der Vorsitzende des Landesverbands Württemberg-Hohenzollern, Ralf Schörle. Ob beim Maibaumstellen, Funkenfeuer aufbauen oder bei Diksussionen über aktuelle Politik – die Landjugend sei in den Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben stets aktiv. Am Abend wird dieses Engagement in Horgenzell in der Halle gefeiert: Mit Musik, Tanz und Sketch-Aufführungen.

Auch für die kommenden 70 Jahre Landjugend sei er optimistisch, so der Verbandsvorsitzende Schörle. Es kämen immer wieder neue Mitglieder mit neuen Ideen dazu. Und er appelliert an Gemeinden und Politik vor Ort: Wenn man die Jugend "machen lasse", kämen schöne Aktionen dabei heraus.