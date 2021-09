Mehrjährige Haftstrafen für Drogendealer

Das Landgericht Ravensburg hat vier Drogendealer zu Haftstrafen von vier bis fünf Jahren verurteilt. Die Männer hatten wiederholt Kokain im süddeutschen Raum verkauft, unter anderem in Wangen im Allgäu. Dafür schmuggelten sie im vergangenen Jahr beispielsweise auch über ein Kilo Kokain aus Rotterdam nach Deutschland. Wegen der Vielzahl der Prozessteilnehmer und um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurde der Prozess nicht am Landgericht geführt, sondern in einem evangelischen Gemeindehaus in Ravensburg.