Die Gemeinde Allmannsweiler (Kreis Biberach) hat landesweit den höchsten Anteil an Männern. Laut Statistischem Landesamt beträgt er 57 Prozent der Bevölkerung. Landesweit liegt er bei 49,6 Prozent.

Allmannsweiler im Kreis Biberach ist die Gemeinde in Baden-Württemberg mit dem höchsten Männeranteil. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, sind dort zum Stichtag 30. November vergangenen Jahres 57 Prozent der Bevölkerung männlich gewesen. Daraus ergibt sich, dass in Allmannsweiler auch landesweit die wenigsten Frauen leben, nämlich 43 Prozent. Die Statistik weist nur männliche und weibliche Einwohner aus, keine diversen.

All(e)-Mannen-(in-diesen)-Weiler?

Einen Grund für die Häufung männlicher Einwohner nennt die Behörde nicht. Witzbolde könnten auf die Idee kommen, dass es am Namen der Gemeinde liegt: Allmannsweiler oder "All(e)-Mannen-(in-diesen)-Weiler"... Auf ihrer Homepage gibt die Gemeinde an, im 13. Jahrhundert Albinswil oder Almswiler genannt worden zu sein. Sie weist auch auf ein weiteres Kuriosum hin: Obwohl Allmannsweiler zum Kreis Biberach gehört, hat es die Postleitzahl von Bad Saulgau im Kreis Sigmaringen.

Geringster Frauenanteil im Kreis Biberach

Den höchsten Anteil an Männer in den Landkreisen der Region Bodensee-Oberschwaben hat der Kreis Biberach mit 50,4 Prozent, am geringsten ist er im Kreis Konstanz mit 48,5 Prozent. Landesweit liegt der Männeranteil bei 49,6 Prozent. Daraus folgt, dass die verhältnismäßig meisten Frauen in der Region im Kreis Konstanz leben: 51,5 Prozent.

Das Statistische Landesamt gibt regelmäßig auch kuriose Daten und Fakten aus Baden-Württemberg bekannt. So ist Guggenhausen im Kreis Ravensburg die kleinste Gemeinde Baden-Württembergs. Sie hatte zum Jahresende 186 Einwohner. Und in der Region Bodensee-Oberschwaben lebten zum Jahresende 2021 mehr als 33.000 Menschen, die 85 Jahre oder älter waren. Davon hatten 290 sogar schon ihren 100. Geburtstag gefeiert.