Die Karlsruher Weststadt ist ein begehrtes Viertel im Herzen der Stadt und es ist die Heimat von Steve Faraday. Er ist ein gebürtiger Engländer, der in seiner Wahlheimat Karlsruhe als Urban Sketcher unterwegs ist. Was das genau ist, erklärt Annette Krause. Im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien, begegnet Annette Krause Mirko Fraß. Er ist Medienkunsttechniker und kennt die Ausstellung so gut kennt, wie kaum ein anderer. Jede Woche trifft sich in der Karlsruher Weststadt ein besonderer Kreis: Karlsruher, die freiwillig ins Gefängnis gehen, um mit den Untersuchungs-Häftlingen zu singen. Annette Krause hat sie begleitet. Außerdem besucht sie den Goldschmied und Künstler Otto Jacob, der nach Vorbildern aus der Natur einzigartigen Schmuck-Unikate aus Gold, Emaille und Edelsteinen fertigt. Und Annette Krause trifft Stephanie Meth in ihrem Unverpacktladen. mehr...