Seit 18 Jahren fährt Tom Geiger mehrmals täglich auf dem Untersee vom Reichenauer Ufer an das schweizerische Ufer in Mannenbach und retour. Die Solarfähre "Insel Reichenau" kommt gut an bei den Besuchern.

Zwölf Personen samt Fahrrädern kann die offene Fähre bei einer Überfahrt transportieren. Und sie ist klein, luftig, leise und sauber - Eigenschaften, die dieser Tage immer wichtiger werden. Kapitän sucht Nachfolger für die private Fährlinie Kapitän Tom steht nun aber kurz vor seinem Ruhestand. SWR-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein nutzt die Zeit auf der Reichenau, um einen potentiellen Nachfolger zu suchen.