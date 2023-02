Nachwuchslandwirte treten im Melken gegeneinander an

Elf junge Landwirtinnen und Landwirte treten ab Dienstag beim Landesmelkwettbewerb in Aulendorf (Kreis Ravensburg) an. Die beiden Besten qualifizieren sich für den Bundesentscheid.

Beim Landesmelkwettbewerb beweisen in diesem Jahr acht Frauen und drei Männer, wie gut sie melken können. Der Wettbewerb findet am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Aulendorf statt. Gemolken wird laut Ankündigung zum Teil von Hand, zum Teil aber auch mit modernem Melkgerät. In einem Theorieteil müssen die Teilnehmenden zudem 40 Fragen rund um das Thema Rinderhaltung beantworten.

Teilnehmende aus ganz Baden-Württemberg

Die elf Nachwuchslandwirte kommen aus ganz Baden-Württemberg - vertreten sind in diesem Jahr auch die Kreise Ravensburg und Konstanz sowie der Bodenseekreis. Wer mitmacht, muss zwischen 16 und 25 Jahre alt sein. Die Teilnehmenden melken je sechs Kühe. Bewertet werden laut einer Mitteilung des LAZBW unter anderem das Melkmanagement und die Melkhygiene.

Qualifikation für den Bundesmelkwettbewerb

Der Landeswettbewerb startet am Dienstag und dauert bis Freitag. Die beiden besten Nachwuchslandwirte gewinnen einen Gutschein für einen Workshop und dürfen Ende April zum Bundeswettbewerb im Melken nach Rheinland-Pfalz reisen. Der Bundesmelkwettbewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen und findet in diesem Jahr zum 37. Mal statt.