per Mail teilen

Auf dem Stadtsee in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) finden am Samstag und am Sonntag die baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Rudern statt. Knapp 30 Vereine haben fast 600 Athleten angemeldet. Zuschauer können die Wettbewerbe vom Uferweg aus verfolgen. Die Organisation liegt beim Ruderverein Waldsee.