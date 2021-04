Mit gut einem Jahr Verspätung öffnet die Landesgartenschau Überlingen (Bodenseekreis) am Freitag kommender Woche. Der Starttermin war wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden.

Das geänderte Infektionsschutzgesetz mache eine Öffnung der Landesgartenschau möglich, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz im Bodenseekreis über 100 liege, so die Landesgartenschau Überlingen GmbH. Denn die Schau gelte als botanischer Garten. Allerdings bleiben die Blumenhalle und andere Indoor-Ausstellungen geschlossen.

Nur mit Corona-Schnelltest und grüner Ampel

Besucherinnen und Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist, und sie müssen sich vor ihrem Besuch registrieren und ein Zeitfenster buchen. An den Eingängen werden Zählampeln stehen, die die aktuellen Besucherzahlen über Grün oder Rot dokumentieren und regeln.

"Das Team der Landesgartenschau ist bereit, unter Einhaltung eines umfassenden Hygienekonzepts eine unvergessliche Landesgartenschau in Überlingen am Bodensee zu präsentieren. Ich freue mich sehr, dass das zuständige Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) uns auf diesem Weg begleitet." Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD)

Überlingen habe als erste Landesgartenschau in Baden-Württemberg ein elektronisches Ticketsystem eingeführt, der Online-Ticketkauf laufe problemlos und werde auch empfohlen, heißt es in einer Mitteilung. Damit könne der Andrang an der Tageskasse beschränkt werden.

Mehr Shuttlebusse für mehr Sicherheit vor Ansteckung

Der mit ursprünglich drei Bussen geplante Shuttle vom Landesgartenschau-Park & Ride-Platz zu den Ausstellungsbereichen in der Innenstadt werde aufgestockt. Ehrenamtliche Lotsen und externe Dienstleister kämen zum Einsatz, um auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Hygienevorschriften zu achten.

Die erste Landesgartenschau am Bodensee sollte ursprünglich im April vergangenen Jahres öffnen, auch der neue Starttermin vor zwei Wochen wurde wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt. Auch in Lindau gibt es in diesem Jahr eine Gartenschau, sie öffnet am 20. Mai. Für beide Veranstaltungen gibt es Kombi-Tickets.