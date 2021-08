Am Mittwoch hat SWR4 Baden-Württemberg aus dem Studio Friedrichshafen wieder live von der Landesgartenschau in Überlingen gesendet.

Das Nachmittagsmagazin war nicht nur wie gewohnt im Radio zu hören. Per Livestream konnte die Sendung im Internet mitverfolgt werden. Dazu baute das SWR Studio Friedrichshafen seinen Übertragungswagen im Uferpark auf, unter einem der Landesgartenschau-Zeltdächer führte SWR4-Moderatorin Rebecca Lüer durch die Sendung.

SWR-Gartenexperte Volker Kugel zu Gast

Zu Gast war SWR-Gartenexperte Volker Kugel, er ist im Hauptberuf Direktor des Blühenden Barock in Ludwigsburg. Er gibt regelmäßig im SWR Tipps rund um die Pflanzenpflege auf Balkon, Terrasse und Garten, zum Beispiel im SWR Fernsehen bei "Kaffee oder Tee" oder natürlich auch bei SWR4 Baden-Württemberg, wo er auch in einem Podcast Gartentipps gibt.

Ob Schnecken im Gemüsegarten oder schlappe Topfpflanzen bei zu viel Regen, Volker Kugel weiß Rat. Am Donnerstag, 5. August, bietet er in Überlingen eine Gartensprechstunde an. Von 14 bis 16 Uhr beantwortet Kugel Fragen der Besucherinnen und Besucher. In unserer regionalen Magazinsendung in SWR4 Baden-Württemberg am Mittwoch zeigte er unter anderem, wie man Rosen richtig zurückschneidet und sie sich dadurch prima erholen.

"Fit im Park" mit Qigong

Auch Gerold Gerber war zu Gast. Er bietet in Radolfzell am Bodensee Qigong-Kurse an. Auf der Landesgartenschau in Überlingen zeigt er Interessierten im Rahmen von "Fit im Park", wie man mit der ganzheitlichen Methode Balance in sein Leben bringen kann.

"Biotopverbünde" für mehr Artenvielfalt in der Region

Die Heinz Sielmann Stiftung setzt sich seit 1994 für den Erhalt der Natur ein. Dazu gehören seit einigen Jahren auch die Programme "Sielmanns Biotopverbünde Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen" in unserer Region. Was es damit auf sich hat, kann man auf der Landesgartenschau in Überlingen erfahren. Julia Brantner von der Stiftung erzählte davon in der Sendung.