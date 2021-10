Landesgartenschau Überlingen im Herbst

per Mail teilen

Der Herbst ist da, die Landesgartenschau in Überlingen geht bald zu Ende. Im Regionalmagazin aus dem Studio Friedrichshafen in SWR4 Baden-Württemberg haben wir bereits ein wenig Bilanz gezogen.

Zum letzten Mal haben wir mit unserem SatMobil vor Ort unser Nachmittags-Regionalmagazin gesendet. Zu Gast live aus dem Uferpark waren die beiden Geschäftsführer, Edith Heppeler und Roland Leitner, die über die letzten Highlights auf der Seebühne bis Mitte Oktober gesprochen haben. Sie erzählten auch, was von der Landesgartenschau in Überlingen bleibt und was auch künftig Einheimische und Touristen erfreuen wird.

Ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht

Matthias Wigger aus Überlingen berichtete von seinen Erfahrungen während der letzten Monate - er war einer von 452 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die Landesgartenschau mit am Laufen hielten. Obwohl er ein Restaurant führt, hat er sich regelmäßig ehrenamtlich engagiert. SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat ihn als Erstes gefragt, welche Herausforderungen die Arbeit auf der Landesgartenschau mit sich gebracht hat.

Zu Gast war auch der SWR4 Gartenexperte und Chef des Blühenden Barock Ludwigsburg, Volker Kugel. Er hat unter anderem Tipps für die Pflege des Gartens jetzt im Herbst gegeben. SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat ihn zudem gefragt, ob er von der Überlinger Landesgartenschau auch Anregungen für das Blühende Barock mitnehmen kann.