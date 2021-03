per Mail teilen

Die Landesgartenschau Überlingen (Bodenseekreis) wird nicht wie geplant am 23. April eröffnet. Grund ist die Corona-Pandemie. Das teilte Oberbürgermeister Jan Zeitler mit.

Lange hatte sich die Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH gegen eine Verschiebung gewehrt. Doch jetzt machten die strengen Auflagen des Bundes und des Landes im Zuge der Corona-Krise einen Start am 23. April unmöglich, so der Aufsichtsratsvorsitzende der GmbH, der Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD). Niemand wisse, ob die Bestimmungen bis dahin nicht sogar noch verschärft würden.

Selbst wenn am 19. April die Schulen geöffnet und die Ausgangsbeschränkungen gelockert würden, könnte eine Eröffnung nicht wie geplant stattfinden, so Zeitler. Zu stark habe das Coronavirus bereits in alle Bereiche eingewirkt.

"Wir brauchen in jedem Fall mindestens vier Wochen Vorlauf. Es gibt einfach Dinge wie z.B. Schulungen der Ehrenamtlichen, die wir jetzt aussetzen und zu einem späteren Zeitpunkt kurz vor der Eröffnung nachholen müssen." Oberbürgermeister Jan Zeitler, Aufsichtsratsvorsitzender der Landesgartenschau Überlingen 2020 GmbH

Man werde am 19. April die Lage erneut bewerten, so Zeitler, und in jedem Fall rechtzeitig ein Signal geben, wann eine Eröffnung möglich ist.