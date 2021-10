Landesgartenschau in Überlingen zu Ende gegangen

In Überlingen (Bodenseekreis) ist am Sonntag nach 171 Tagen die Landesgartenschau zu Ende gegangen. Die Veranstalter sind mit der Besucherzahl sehr zufrieden.

In knapp sechs Monaten kamen rund 695.000 Gäste nach Überlingen. Etwa 80.000 weniger als vor der Corona-Pandemie kalkuliert, aber deutlich mehr als zur Eröffnung im April angenommen. Das sei ein tolles Ergebnis, so der Geschäftsführer der Landesgartenschau Roland Leitner.

Lucha lobt Veranstalter

Die Landesgartenschau in Überlingen werde auch auf lange Sicht einen besonderen Platz in der Geschichte der Ausstellung einnehmen, sagte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Sonntag laut Mitteilung bei einem Festakt. Das liege neben der Corona-Pandemie, die den Zeitplan kräftig durcheinandergewirbelt habe, vor allem an den Verantwortlichen vor Ort und den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Sie hätten sich durch das Virus nicht unterkriegen lassen, sondern mit viel Herzblut und kreativen Ideen gezeigt, wie man eine solche Veranstaltung auch unter Pandemie-Bedingungen hervorragend organisieren könne.

Nächste Landesgartenschau in Neuenburg

Lucha übergab die Landesgartenschau-Fahne an Vertreter der Stadt Neuenburg am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Dort ist für den 22. April 2022 der Start der nächsten Landesgartenschau im Südwesten geplant.

Gelände in Überlingen bleibt vorerst noch gesperrt

Es war die erste Landesgartenschau am Bodensee. Nach dem Ende bleibt das Gelände vorerst abgesperrt.

"Wir werden sehr zügig mit dem Abbau der temporären Ausstellungsbereiche und Wechselflorbeete sowie der Bühnen und sämtlichem Mobiliar beginnen."

Voraussichtlich im Dezember werde der Uferpark für die Bevölkerung geöffnet, so Heppeler. Im Februar 2022 sollen auch die drei anderen Gärten frei zugänglich sein.

Landesgartenschau in Zahlen Der stärkste Besuchertag war der 11. August mit 8.811 Gästen. Der schwächste Tag der 6. Mai mit nur 321 Besuchen. Die stärkste Woche mit 44.500 Besuchen war die vom 9. bis 15. August, mit nahezu optimalen Bedingungen: Keine Corona-Einschränkungen, Sommerferien und herrliches Wetter. Im Wirtschaftsplan war mit dem Verkauf von 7.100 Dauerkarten gerechnet worden. Tatsächlich verkauft wurden 17.071, das sind mehr als 240 Prozent über Plan.

Defizit wegen Corona-Pandemie

Die Landesgartenschau in Überlingen musste wegen Corona um ein Jahr verschoben werden und konnte auch 2021 nur mit Einschränkungen stattfinden. Allein daraus habe sich ein Defizit von sechs Millionen Euro ergeben, so die Verantwortlichen. Dieses Defizit könne nun aber aufgrund der guten Besucherzahl um rund eine Million reduziert werden - davon trage das Land zwei Drittel, die Stadt Überlingen ein Drittel.

Geschäftsführerin Heppeler sieht in der Großveranstaltung starke wirtschaftliche Effekte für die Region. Die Landesgartenschau habe rund 40 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst, sagte sie. Das gelte für Garten- und Landschaftsbau wie für Hochbau und Straßenbau. Bei der Landesgartenschau in Überlingen waren 660 Mitarbeiter im Einsatz, davon 452 Ehrenamtliche.