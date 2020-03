per Mail teilen

Die Eröffnung der Landesgartenschau in Überlingen (Bodenseekreis) wird wegen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens voraussichtlich verschoben. Wie die Organisatoren mitteilten, sei der 23. April als Eröffnungstag fraglich. Die Arbeiten gingen jedoch weiter und man werde die Lage nach dem 19. April neu bewerten. Bis dahin gilt die Verordnung der Landesregierung. Man sei aber überzeugt, dass die Landesgartenschau 2020 in Überlingen stattfinden werde, wenn auch eventuell in einem anderen Zeitraum als geplant.