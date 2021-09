Finale der Heimattage und "Nacht des offenen Denkmals"

Am Wochenende standen in der Region zwei große Veranstaltungen an: In Radolfzell steuerten die Heimattage ihrem Finale entgegen. In Meersburg fand am Samstag die "Nacht des offenen Denkmals" statt.

In Radolfzell (Kreis Konstanz) fanden im Rahmen der Heimattage die Landesfesttage statt. Sie standen im Zeichen von Tradition und Brauchtum. Mit der Verleihung der Heimatmedaille wurden am Freitag zehn Bürgerinnen und Bürger gewürdigt, die sich in besonderer Weise für die Heimat- und Brauchtumspflege im Land engagieren.

Die Hohenlohisch-fränkische Trachtengruppe Öhringen bei den Landesfesttagen in Radolfzell. SWR Stefanie Baumann

Trachtentag am Samstag - Landesfest am Sontag

Am Samstagabend präsentierten sich in Radolfzell Trachtengruppen aus ganz Baden-Württemberg mit Musik, Tanz und Mundart im Konzertsegel am Seeufer. Höhepunkt war am Sonntag das Landesfest. Coronabedingt gab es keinen Festumzug. Aber rund 20 Fanfarenzüge, Fahnenschwinger, Trachtengruppen, Bürgergarden und Musikvereine aus dem ganzen Land stellten sich auf der Bühne an der Radolfzeller Uferpromenade vor. Traditionell wurde dabei auch die Heimattage-Fahne an die nächste Ausrichterstadt übergeben: 2022 finden die Heimattage Baden-Württemberg in Offenburg statt.

Auftakt für "Tag des offenen Denkmals"

Unter dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" präsentierten sich am Sonntag am "Tag des offenen Denkmals" 265 Denkmale in Baden-Württemberg. Die landesweite Auftaktveranstaltung fand bereits am Samstag in Meersburg (Bodenseekreis) statt, mit einer "Nacht des offenen Denkmals".

Festakt auf dem Schlossplatz

Der offizielle Festakt mit Nicole Razavi (CDU), Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, begann am Samstag um 17 Uhr auf dem Schlossplatz in Meersburg, ab 18 Uhr warteten über 30 Denkmale und 170 Veranstaltungen auf Besucherinnen und Besucher. Führungen durch die Schlosskirche, über den Friedhof oder in der Burg Meersburg gehörten ebenso zum Programm, wie Zeitreisen, literarisch oder musikalisch begleitet.

Museen bis 23 Uhr geöffnet

Zudem wurde die Meersburger Weinkultur- oder Brunnengeschichte lebendig, denkmalgeschützte Gebäude wie die Unterstadtkapelle, die Schloss-Schenke oder Wohnhäuser in der ehemaligen Lakaien-Siedlung konnten besichtigt werden. Im Hafen ankerte eine historische Autofähre.