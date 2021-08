per Mail teilen

Die bayerische Gartenschau in Lindau hat zur Halbzeit gut 128.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Ungefähr ein Drittel davon waren Dauerkarteninhaber, so die Geschäftsführung. Vor allem fehlende Reisebusse hatte am Anfang die Bilanz der Gartenschau geschmälert. Die Gartenschau Lindau ist noch bis zum 10. Oktober geöffnet.