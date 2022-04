Land investiert 4,4 Millionen Euro in LAZBW

per Mail teilen

Das Landwirtschaftliche Ausbildungszentrum Baden-Württemberg in Wangen im Allgäu, kurz LAZBW, ist erweitert worden. Das Land investierte laut einer Mitteilung mehr als vier Millionen Euro in einen Neubau und auch in die energetische Sanierung des Lehr- und Seminarbereichs. Grund für die Investitionen sei die seit Jahren steigende Zahl der Auszubildenden und Lehrgangsteilnehmer.

Im aktuellen Bauabschnitt sei die aus den 50er Jahren stammende Käserei erweitert und das Kesselhaus durch einen Neubau ersetzt worden. Insgesamt betrage die neue Nutzungsfläche 1.300 Quadratmeter. Die Erweiterung des Lehrbereichs sei ein starkes Zeichen für Oberschwaben, heißt es vom Ministerium für Ländlichen Raum.