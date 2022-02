per Mail teilen

Das Regierungspräsidium Tübingen fördert in neun Kommunen in den Kreisen Biberach und Ravensburg den Ausbau von Sirenenanlagen. Insgesamt fließen über 625.000 Euro in die beiden Kreise. Das meiste Geld bekommen Bad Schussenried und Isny im Allgäu, für jeweils 15 Sirenenanlagen.