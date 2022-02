Land fördert Kulturprojekte

Mit der zweiten Runde des Förderprogramms "FreiRäume" vom Land werden auch drei Projekte in Oberschwaben unterstützt, die die kulturelle Infrastruktur im ländlichen Raum stärken. Das teilte das Ministerium für Forschung, Wissenschaft und Kunst mit. In Schemmerhofen (Kreis Biberach) soll aus einer ehemaligen Bankfiliale eine kulturelle Begegnungs- und Werkstätte mit Kulturcafé entstehen. Das Projekt "Kunstschalter" wird vom Land mit knapp 100.000 Euro gefördert. Im Kreis Sigmaringen bekommt die "Dorfgemeinschaft Ostrach-Tafertsweiler" gut 25.000 Euro. Das Projekt sei ein Musterbeispiel für ehrenamtliches Engagement mit dem Ziel, das Landleben mit Ausstellungen und Comedy-Abenden bis hin zu einem Festival zu bereichern. Das Projekt "Hot like Beats" in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) bekommt gut 80.000 Euro für sein generationenübergreifendes Programm mit Clubmusik, Kunst und Kultur im alten Baumwolllager einer ehemaligen Baumwollspinnerei.