per Mail teilen

Der Breitband-Ausbau in der Region Bodensee-Oberschwaben geht voran. Das Land fördert mehrere Projekte. Die größte Fördersumme landesweit erhält Tettnang (Bodenseekreis): rund 9,5 Millionen Euro.

Mit den Millionen vom Land werden sechs Tettnanger Schulen, das Krankenhaus, fast 160 Gewerbetreibende und 945 weitere Teilnehmer an das Glasfasernetz angebunden. Das teilte der für Digitalisierung zuständige Minister Thomas Strobl (CDU) mit.

Auch Fördermittel für Hilzingen und Altheim

Drei Millionen Euro Landesförderung gehen an die Stadt Friedrichshafen, die Gemeinde Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) erhält rund zwei Millionen Euro. Gefördert wird der Ausbau schnelleren Internets auch in Hilzingen und Gailingen (Kreis Konstanz), in Moosberg und Altheim (Kreis Biberach) sowie im Kreis Ravensburg.

So viel erhalten die einzelnen Städte und Gemeinden in der Region: Moosberg 109.481,20 Euro

Altheim 26.007,00 Euro

Tettnang 9.509.757,20 Euro

Friedrichshafen 3.023.943,20 Euro

Hilzingen 800.000,00 Euro

Gailingen 882.724,80 Euro

Zweckverband Breitbandversorgung im LK Ravensburg 612.034,00 Euro

Herdwangen-Schönach 2.041.631,00 Euro

Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig schnelle Internetverbindungen im Land seien, so Minister Strobl. Insgesamt investiert Baden-Württemberg in 64 Breitband-Projekte in 20 Landkreisen 44 Millionen Euro.