Das Land fördert den Breitbandausbau in Friedrichshafen mit rund drei Millionen Euro. Der Großteil des Geldes fließt in die Beseitigung sogenannter weißer Flecken. Außerdem sollen fünf Schulen schnelleres Internet erhalten. Im vergangenen Jahr hatte bereits der Bund die Förderung des Breitbandausbaus in Friedrichshafen zugesichert.