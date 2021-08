per Mail teilen

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag an die Wolfegger Aach im Kreis Ravensburg ausgerückt. Ein Lama war in den Bach gefallen und hatte sich im Stauwehr verfangen. Feuerwehrleute retteten das völlig entkräftete Tier und brachten es zurück auf die Koppel. Dort versorgte ein Tierarzt das Lama.