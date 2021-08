Ein Feuer hat in Meckenbeuren im Bodenseekreis eine Lagerhalle zerstört und einen Schaden von schätzungsweise 3,5 Millionen Euro verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, geriet die aus Holz gebaute Halle im Ortsteil Brochenzell/Laufenen am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. In der Halle wurden demnach landwirtschaftliche Produkte in Konserven abgefüllt. Zeugen hatten das Feuer im Bereich der Gleichrichter der Photovoltaikanlage gemeldet.

Millionenschaden bei Brand einer Lagerhalle in Meckenbeuren. Feuerwehr Meckenbeuren

Von dort aus griffen die Flammen auf die Lagerhalle über, die komplett niederbrannte. Nach Angaben der Feuerwehr Meckenbeuren konnten die Einsatzkräfte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude, unter anderem einen Schweinestall, verhindern. Das gesamte Inventar, einschließlich zweier Konservenstraßen, wurden laut Polizei vollständig zerstört. Insgesamt waren 115 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Meckenbeuren, Tettnang, Friedrichshafen, Ravensburg und Markdorf vor Ort.