Das Entsetzen ist groß: Reaktionen aus der Region auf den Krieg in der Ukraine

Russland hat damit begonnen, militärische Ziele in der Ukraine anzugreifen. Das sorgt für Entsetzen und Verzweiflung - auch in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt vor allem für Unverständnis bei den Menschen in der Region Bodensee-Oberschwaben, wie Reaktionen aus Friedrichshafen zeigen.

Wolfgang Ponto aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist Vorsitzender der Organisation "H.O.P.E. - we help children", die Kinderkrankenhäuser in der Westukraine unterstützt. Seine Lebensgefährtin lebt in Lwiw in der Ukraine. Auch dort seien Raketen niedergegangen, sagt Ponto. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Thea Thomiczek spricht Wolfgang Ponto über die aktuelle Lage in der Ukraine:

Ponto ist angesichts der aktuellen Situation schockiert und macht sich große Sorgen. "Viele Familien sind auf der Flucht. Einige fragen mich jetzt, ob ich ihnen helfen kann. Aber ich muss erst warten, wie sich die Lage entwickelt. Dann kann ich sehen, welche Möglichkeiten ich habe zu helfen", sagt Ponto.

Politische Reaktionen aus der Region

In Frieden und Freiheit leben zu dürfen sei ein Geschenk, schreibt der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) aus dem Wahlkreis Wangen im Allgäu auf seiner Facebook-Seite.

"Eine Tagesreise entfernt sterben Menschen, die wir nicht schützen, um uns zu schützen. Das ist die bittere Wahrheit dieses Tages."

Mit diesem Krieg greife Putin die gemeinsame Friedensordnung, internationales Recht, Demokratie und Freiheit brutal an, schreibt Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Grüne) aus Ravensburg über den Kurznachrichtendienst Twitter.

"Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, wir stehen unverbrüchlich an ihrer Seite."

Zum Angriff Russlands auf die Ukraine teilen die Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alice Weidel (Wahlkreis Bodensee) und Tino Chrupalla, auf Facebook mit, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine durch nichts gerechtfertigt sei. Die Lösung zwischenstaatlicher Konflikte könne nur am Verhandlungstisch erfolgen.