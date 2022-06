Corona-Fälle: Lage bei Pflegekräften im Kreis Konstanz entspannt sich leicht

Die Lage an den Kliniken im Kreis Konstanz hat sich leicht entspannt. Wie die ärztlichen Direktoren berichten, ist der coronabedingt hohe Krankenstand beim Pflegepersonal seit vergangener Woche ein wenig zurückgegangen. Zudem seien weniger Corona-Patienten auf den Stationen. Von einem Normalbetrieb könne man noch nicht sprechen, man habe aber Hoffnung, dass es langsam besser werde, so die Ärzte. Vergangene Woche waren in den Krankenhäusern Singen, Radolfzell und Konstanz rund 170 Pflegebeschäftigte in Quarantäne.