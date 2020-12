Die Corona-Lage in den Krankenhäusern des Kreises Konstanz bleibt weiter angespannt. Das teilten die Ärztlichen Direktoren mit. An den Kliniken in Singen und Radolfzell habe sich die Situation zugespitzt, zum Teil mussten Patienten verlegt werden. Derzeit liegen in Singen zehn Patienten im Zusammenhang mit Corona auf der Intensivstation. Insgesamt befinden sich an den Kliniken in Singen und Radolfzell 39 Patienten in Isolation.