Das Regierungspräsidium Tübingen hat dem Lärmaktionsplan der Stadt Friedrichshafen größtenteils zugestimmt. Er wurde im Mai vom Gemeinderat der Stadt beschlossen. Mit diesem formalen Schritt kann es nun auf Teilabschnitten der beiden Ortsdurchfahrten B30 und L328 in Friedrichshafen nachts ruhiger werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zwischen 22 und 6 Uhr soll dort künftig Tempo 30 gelten. Auf der bisherigen B31 durch Friedrichshafen-Fischbach soll die dort geltenden nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern künftig ganztags gelten. Abgelehnt wurde hingegen ein ganztägiges Tempo-Limit in Richtung Landratsamt. Auch ein Lkw-Verbot auf der alten Bundesstraße B31, die durch den Ortsteil Fischbach führt, wurde nicht genehmigt