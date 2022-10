Bodensee-Oberschwaben: Polizei kontrolliert verstärkt

Am Bodensee und in Oberschwaben kontrolliert die Polizei am Dienstag verstärkt. Das Ziel des länderübergreifenden Sicherheitstages ist die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum.

Bei einem länderübergreifenden Sicherheitstag führt die Polizei auch in der Region Bodensee-Oberschwaben Schwerpunktkontrollen durch. Ziel des Sicherheitstages sei, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im öffentlichen Raum zu stärken und Straftaten im öffentlichen Raum zu bekämpfen. In der Bodenseeregion gehen Polizistinnen und Polizisten aus Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam auf Streife.

SWR-Reporter Martin Hattenberger über den Sicherheitstag:

20 Kontrollstellen in Region Bodensee-Oberschwaben

Kontrollaktionen finden laut Polizei nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch an Bahnhöfen und in Innenstädten statt. An insgesamt 20 Stellen kontrolliert die Polizei in der Region Bodensee-Oberschwaben. Zusätzlich gibt es Infostände zu den neuesten Betrugsmaschen und Einbruchschutz, etwa in Sigmaringen oder Ravensburg. "Es gibt immer Trends in der Kriminalität", so Uwe Stürmer, Polizeipräsident im Polizeipräsidium Ravensburg. "Derzeit sind das vor allem Betrugsmaschen wie Schockanrufe oder der Enkeltrick, weil die Kriminellen sehen, dass man da mit wenig Aufwand viel Geld einnehmen kann."

Autobahnpolizei mit neuester Technik unterwegs

Auch Zivilfahnder der Autobahnpolizei sind an der Kontrollstelle an der B31 neu im Einsatz. Sie zeigen dort, wie sie unterwegs mit neuester Technik die Echtheit von Pässen und Ausweisen prüfen können. "Früher brauchte man dafür mehrere Stunden, heute geht das in Echtzeit", so Polizeipräsident Stürmer. Mit einem Scanner können die Fahnder die Personalien mit verschiedenen internationalen Datenbanken der Polizei abgleichen. Auch die Echtheit der Person, die sich ausweist, kann mittels einer Kamera überprüft werden. "Da hat sich die Technik rasant weiterentwickelt", so Stürmer.

Doch nicht immer hilft nur die Technik. Manchmal braucht es auch Fingerspitzengefühl, sagt Fahnder Ralf, der seinen vollen Namen nicht nennen will: "Ich fühle erst mal das Material und lasse dann den Ausweis auf die Motorhaube fallen. Am Klang ist zu hören, ob ein Ausweis echt ist oder nicht."

Alle Polizeipräsidien und das Landeskriminalamt beteiligt

In Baden-Württemberg sind Polizistinnen und Polizisten aus allen 13 Polizeipräsidien, des sogenannten Polizeipräsidiums Einsatz und des Landeskriminalamts im Einsatz.

Die Zahl der Straftaten im öffentlichen Raum sei im Jahr 2021 in Baden-Württemberg erneut zurückgegangen, hieß es aus dem Innenministerium. Das sei Ansporn und Motivation, im Engagement nicht nachzulassen.

Neben Baden-Württemberg nehmen auch Bayern, Hessen und das Saarland an dem länderübergreifenden Sicherheitstag teil. Er findet zum fünften Mal statt.