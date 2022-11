Kutscher stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Unfall mit einem Auto und einer Kutsche ist am Sonntagvormittag bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) der Kutscher ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Polizei geht bislang von einem Auffahrunfall aus, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag in Ulm. Warum das Auto auf der L300 auf die Kutsche auffuhr, ist bislang unklar. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Kutsche in den Graben geschleudert wurde.

Bei dem Unfall bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) kam am Sonntag (6.11.) ein Kutschfahrer ums Leben. z-media, Ralf Zwiebler

Notarzt konnte den schwerverletzten Kutscher nicht mehr retten

Dabei erlitt der Fahrer der Kutsche so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Nach Angaben der "Schwäbischen Zeitung" saß neben dem Kutscher eine Frau auf dem Kutschbock. Sie sei wie der Autofahrer bei dem Unfall leicht verletzt worden. Wegen des Unfalls war die Straße mehrere Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an, so die Polizei.