Drei zum Teil schwer verletzte Menschen hat am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall in Niederwangen bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) gefordert. Laut Polizei hatte ein Pkw-Lenker an einer Kreuzung einem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenprall erlitt der 39-jährige Zweiradfahrer schwere Verletzungen, er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch der 78-jähige Autofahrer und seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt in eine Klinik eingeliefert. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit jeweils 17 Kräften im Einsatz.