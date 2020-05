per Mail teilen

Den Kurorten in Oberschwaben fehlen zunehmend die Kurgäste. Aufgrund der Corona-Verordnung sind die Thermalbäder geschlossen, der Betrieb der Rehakliniken ist eingeschränkt. Vor allem dass es für die Öffnung der Thermalbäder seitens der Politik noch kein Konzept gibt, bemängeln die Verantwortlichen in Bad Buchau, Bad Saulgau und in Bad Waldsee. Der wirtschaftliche Schaden sei groß. Man sei bereit für einen Neustart.