Kuriose Fundsachen im ÖBB-Fundbüro Bregenz

In der Bregenzer Fundstelle der Österreichischen Bundesbahnen sind in diesem Jahr wieder knapp 2.000 Fundsachen aus Vorarlberg gestrandet. Mit dabei auch ungewöhnliche Gegenstände.

Viele haben schon mal etwas in der Bahn oder im Bus liegen lassen. In der Bregenzer Fundstelle der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind im Jahr 2023 wieder knapp 2.000 Fundsachen aus Vorarlberg gelandet, teilte das Unternehmen mit.

Viele Mountainbikes und Sportsachen im Fundbüro Bregenz

In Bregenz wurden auffallend viele Fahrräder und Mountainbikes abgegeben, sagte ein Sprecher der ÖBB dem SWR. Das sei ungewöhnlich, schließlich müssten die Leute in der Regel weiter radeln. Außerdem hätten die Fahrgäste oft Teile ihrer Sportausrüstung, wie zum Beispiel Skier und Snowboardschuhe im Zug vergessen.

Im Bregenzer Fundbüro sei sogar mal eine Beinprothese gelandet, so die ÖBB. Die sei mittlerweile aber wieder bei ihrem Besitzer.

Weitere kuriose Funde wie Gebisse, Gehhilfen und Drohnen

Österreichweit kamen in den Fundstellen der ÖBB in diesem Jahr über 30.000 vergessene Gegenstände zusammen. Darunter auch Kurioses: Gebisse, Musikinstrumente, Skier, Gehhilfen, Kinderwägen und sogar Drohnen. Am häufigsten wurden Koffer und Rucksäcke im Zug liegengelassen, gefolgt von Kameras, Handys und Geldbeuteln, so die ÖBB.