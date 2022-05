per Mail teilen

Das Team des RMSV Edelweiss Aach (Kreis Konstanz) ist bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft im Kunstradfahren in Armorbach auf die vorderen Plätze gefahren. In der Kategorie "Sechser Kunstrad" gewannen Natalie Grote, Rebecca Grote, Hannah Elsässer, Lena Andorinha, Januna Setzer und Julia Matt am Sonntag den Meistertitel, teilt der Verein mit.