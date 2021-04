Eine Auszeit nimmt sich hier Christian Jankowski. Der Künstler macht in einem Hotel zehn Tage einen Selbstversuch mit Dauer-Wellness. Seine Botschaft in Videos und Installationen: Wir arbeiten auch in unserer scheinbar freien Zeiten stets an der Selbstoptimierung. (Christian Jankowski, Das gesunde Werden (Becoming Healthy), 2009)

Pressestelle Kunstmuseum Ravensburg; Christian Jankowski, Das gesunde Werden, 2009