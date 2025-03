Am Freitagabend findet in Friedrichshafen der Kunst-Freitag statt. Die Stadt hat mit lokalen Kunst-Organisationen das Programm zusammengestellt. Am Samstag öffnen Ateliers in Lindau und Bregenz.

Um 18 Uhr geht es los, dann wird im Medienhaus am See der 38. Kunst-Freitag eröffnet. Die kostenlose Veranstaltung findet an acht Standorten in Friedrichshafen statt und bietet lokale Kunst aber auch Live-Performances und Konzerte.

Friedrichshafen im Kurzfilm und der Kunst

Für den Kunst-Freitag haben sich acht Kunst-Institutionen aus Friedrichshafen zusammengeschlossen. Darunter auch die Artothek im Medienhaus am See, wo man sich - ähnlich wie Bücher in der Bibliothek - Kunstwerke ausleihen kann. Die Werke "Häfler Kunst" in der Artothek stammen allesamt von Künstlerinnen und Künstlern aus Friedrichshafen und Umgebung.

Geöffnet ist an dem Abend auch das Turm-Atelier im Zeppelin Museum, in dem bereits 43 Mal Künstler oder Künstlerinnen als Artist in Residence von der ZF-Kunststiftung gefördert worden sind. Zum Kunst-Freitag wird ein Überblick aus dem Schaffen der Stipendiaten gezeigt.

Auch im vergangenen Jahr kamen viele interessierte Besucherinnen und Besucher zum Kunst-Freitag. Pressestelle Jürgen Heppeler (Archiv)

Im Kiesel im K24, dem Veranstaltungssaal im Medienhaus am See, werden unter anderem den ganzen Abend Kurzfilme gezeigt. Das Film-Programm ist von Filmhistorikerin Vivien Buchhorn kuratiert und setzt sich aus Filmen zusammen, die Bezug zur Stadt Friedrichshafen haben.

Führungen durch Ausstellungen am Kunst-Freitag

Das Zeppelin Museum ist auch Teil des Kunst-Freitags und beschäftigt sich in der laufenden Ausstellung "Choose your Player " mit Spielwelten. Bei den Führungen durch die Welt der Spiele können Besucherinnen und Besucher auch Fragen zur Ausstellung stellen.

An verschiedenen Stationen können Besucher der Ausstellung "Choos you Player" im Zeppelin Museum selbst Spielen. Pressestelle Zeppelin Museum

An anderen Standorten finden am Freitagabend Live-Performances und Konzerte statt. Wie beispielsweise im Kulturhaus Caserne , dort spielt von 20 bis 22 Uhr das Jazz-Quartett "Floating Hands". Zwischen den acht Veranstaltungsorten pendelt jede halbe Stunde ein kostenloser Kunst-Bus der Stadtwerke Friedrichshafen.

"Open Studio Day" am Samstag in Lindau und Bregenz

In Lindau, Hörbranz, Lochau und Bregenz öffnen laut Mitteilung grenzüberschreitend über 70 Künstlerinnen und Künstler beim "Open Studio Day" am Samstag ihre Ateliers. Von 11 bis 18 Uhr können sich Besucher kostenlos in den Werkstätten der Künstler umsehen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Kostenloses ÖPNV-Ticket und After-Party in Lindau

Bereits zum dritten Mal laden die Organisatoren zum "Open Studio Day" ein. Neu ist in diesem Jahr, dass die Teilnehmer kostenlos mit Bus und Bahn zwischen den Locations in Bregenz und Lindau fahren können . Das Ticket gilt bis in die Nacht, sodass auch die Heimfahrt nach der After-Party mit DJ ab 18 Uhr in der Eilguthalle Lindau gesichert ist.

Der "Open Studio Day" ist eine Kooperation des Kulturservice Bregenz mit dem Kulturamt der Stadt Lindau sowie der Gemeinde Lochau im Rahmen von LIBRE. LIBRE steht für den Zusammenschluss der Städte Lindau in Deutschland und Bregenz in Österreich.