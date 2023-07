Friedrichshafener Kulturufer und Theaterfestival Isny beginnen

In der Region beginnen am Freitag zwei kulturelle Festivals: In Friedrichshafen das Kulturufer, in Isny im Allgäu das Theaterfestival. Zehntausende Besucher werden erwartet.

Zwei Mal Kulturfestival, jedes mit vollgepacktem Programm - in Friedrichshafen und Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) starten die Festivals Kulturufer und das Theaterfestival. In Isny wird in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen des Theaterfestivals gefeiert. Die Auftaktveranstaltung ist komplett ausverkauft. Für die Vorführung am Samstag gibt es laut Veranstalter noch wenige Restkarten. Theaterstücke, Musikveranstaltungen, Kindertheater und Kabarett gibt es dort in den kommenden neun Tagen. Es werden prominente Gäste wie Helge Schneider erwartet.

Straßenkunst, Mitmachprogramm und Konzerte in Friedrichshafen

In Friedrichshafen geht es an der Uferpromenade bunt und künstlerisch zur Sache. Neben Straßenkünstlern, Zauberern und Artisten gibt es beim Kulturufer Konzerte, Comedy, Kino und Varieté. Für Jugendliche spielen Pop- und Rockbands an der Musikmuschel und auch für Kinder ist viel geboten: Puppentheater, Vorlesestunde und eine große Aktionswiese bei der sie basteln, malen und spielen können.

Ein großes Mitmachangebot gibt es für die Kinder bei der Aktionswiese. Pressestelle Stadt Friedrichshafen

Doppelkonzert zum Start des Kulturufers

In den Zelten gibt es wieder ein breit gefächertes Kulturangebot aus Konzerten, Artistik, Comedy und Theater. Los geht es am Freitagabend mit einem Doppelkonzert im großen Zelt von Granada & Fiva, einer österreichische Pop-Band und einer Rapperin aus Deutschland. Die Comedy-Zauberer Siegfried & Joy treten am Dienstag im Zelt auf und spielen für die Kinder eine Vorstellung unter dem Titel "Las Vegas für Kinder".

Zum Kulturufer werden in den kommenden Tagen zehntausende Besucher erwartet, denn die Kombination aus Straßenkunst und Kulturangebot verspricht laut Organisatoren nicht nur bei schönem Wetter eine einmalige Atmosphäre.

Am Donnerstag hat in Fronreute (Kreis Ravensburg) bereits das Einhaldenfestival begonnen. Bis Sonntag gibt es dort einen Mix aus Comedy und Musik. Auch beim Einhaldenfestival gibt es Grund zum feiern. Denn das Festival feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen.