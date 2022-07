Konzerte, Kultur und Kunst: Das Kulturufer in Friedrichshafen beginnt

per Mail teilen

Akrobaten, Kabarett, Musik und Tanz erwarten die Besucherinnen und Besucher ab Freitag beim Kulturufer in Friedrichshafen. Nach zwei Jahren Ersatz-Programm aufgrund der Corona-Pandemie, findet das Festival wie gewohnt statt.

Das Kulturufer Friedrichshafen beginnt am Freitag. Zum zehntägigen Festival im Uferpark sind laut der Stadt Straßenkünstler aus der ganzen Welt zu Gast am Bodensee.

Bis zum 7. August verwandelt sich der Uferpark in Friedrichshafen (Bodenseekreis) in ein großes, buntes Festivalgelände. Auf dem Programm stehen Konzerte, Kabarett und Theater in zwei Zelten sowie Filme im Open-Air-Kino.

Kunsthandwerk und Straßenkunst entlang der Uferpromenade

An der Promenade wird Schmuck, Kleidung, Kunsthandwerk und Kulinarisches angeboten. Außerdem werden zahlreiche internationale Straßenkünstler wie Schwertschlucker, Feuerkünstler, Akrobaten, Clowns, Zauberer und Tänzer erwartet, die ihr Publikum entlang des Uferparks unterhalten.

Zwei Jahre Festival in kleinerem Rahmen

Seit 1985 werden im Uferpark im Sommer die Zelte fürs "Kulturufer" aufgestellt. Die letzten beiden Jahre gab es aufgrund der Corona-Pandemie das "Kultur am Ufer" - ein Festival in abgespeckter Form, unter anderem mit Open-Air-Konzerten.