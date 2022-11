Dixie’s Treibhaus Ventil - die Kult-Band vom Bodensee

Vor über 50 Jahren hat sich die Band Dixie‘s Treibhaus Ventil gegründet. Nun hat die Kult-Band ihr Jubiläum gefeiert, mit einem großen Konzert im Bahnhof Fischbach im Bodenseekreis.

Johannes Weindel und Burkhart Spellenberg sind Künstler der ersten Stunde, sie haben mit 16 und 18 Jahren die Band Dixie‘s Treibhaus Ventil gegründet. Das war vor über 50 Jahren. Nun haben sie mit der Band in Friedrichshafen-Fischbach ein Jubiläumskonzert gegeben und mit Freunden und Wegbegleitenden gebührend gefeiert.

Dass sich eine Band so lange hält wie die Dixie’s Treibhaus Ventil - und noch immer regelmäßig Konzerte gibt, sei eine Besonderheit. Niemals hätten die beiden Gründungsmitglieder Weindel und Spellenberger gedacht, dass sie mit ihrer Jugend-Band eine so eine lange Erfolgsgeschichte haben würden.

Reisen ins Zentrum des Jazz nach New Orleans

Aus der anfänglichen Dixieband wurde bald eine professionelle Swing- und Jazz-Band, mit zahlreichen Auftritten auch in Funk und Fernsehen. Bis zu 140 Auftritte spielte die Band im Jahr. Viele Male reisten sie nach New Orleans, in die Stadt des Jazz. Dass die Bandmitglieder 1995 die Ehrenbürgerschaft der Musik-Hochburg am Mississippi-Delta erhielten, empfanden sie als eine Art Ritterschlag.

"Wenn man als traditionelle Band nach New Orleans kommt, an die Wiege des Jazz, und dort auch noch Ehrenbürger wird, das ist schon was ganz Tolles!"

Unvergessliche Momente haben die Musiker bei gemeinsamen Konzerten mit Musikgrößen wie Bill Ramsey, Bonnie Tyler oder Joy Fleming gesammelt. Zum Jubliäumskonzert in Fischbach reiste Musiker Ron Williams an. Die Mischung aus traditioneller Swing-Musik modern und unterhaltsam interpretiert kommt über die Jahre an - und das klingt auch nach einem weiterhin zukunftsfähigen Konzept.