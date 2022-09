Das Seemuseum Kreuzlingen zeigt Seegeschichten

Das Seemuseum Kreuzlingen überrascht mit einem neuen Format. Die Ausstellung Küsse.Kajaks.Katastrophen. wird als sogenannte "Pop-up-Ausstellung" gezeigt. Soll heißen: schnell aufgebaut und nach einer Woche schon wieder weg.

Der Leiter des Seemuseums Kreuzlingen will mit neuen Formaten das Museum jünger und moderner erscheinen lassen. Ab Samstag wird für deine Woche die Ausstellung mit dem ungewöhnliche Titel Küsse.Kajaks.Katastrophen. zu sehen sein.

SWR-Reporterin Barbara Paul hat sich die Ausstellung angesehen:

Seit Juli konnten Menschen Im Seemuseum Kreuzlingen Exponate abgeben, mit denen sie Erlebnisse am See oder mit dem See verbinden. Sie sollen für die Ausstellung zu einer Spurensuche nach dem Lebensgefühl am Bodensee werden. Ganz bewusst will der Kurator die Menschen einbeziehen. Auch ist es ihm wichtig, dass "Handlungswissen" einfließt, zum Beispiel die Lebenserfahrung der ersten Fischerin oder der Archäologietaucher im Bodensee. Und er will Brücken schlagen zu einem "digitalen Neupublikum".

Historisches Gebäude direkt am See

Das Museumsgebäude wurde um 1680 als Kornschütte des nahen Klosters der Augustinerchorherren direkt am Seeufer errichtet. Seit fast 30 Jahren ist es ein Museum und zeigt die Geschichte und Gegenwart von Schifffahrt und Fischerei am Bodensee. Es ist das einzige Schifffahrts- und Fischerei Museum der Region. Geöffnet ist das Museum von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Im Winter gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.