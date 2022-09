Zweiter Geschäftsführer reicht Kündigung ein

Der zweite Geschäftsführer der Oberschwabenklinik (OSK) hat seine Kündigung eingereicht. Der Grund dafür sei, dass er sich eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Oliver Adolph nicht mehr vorstellen könne.

Die Turbulenzen in der Oberschwabenklinik mit Sitz in Ravensburg dauern an. Wie dem SWR bestätigt wurde, hat der zweite Geschäftsführer des Klinikverbundes, Michael Schuler, seine Kündigung eingereicht. Schuler könne sich eine weitere Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Oliver Adolph nicht mehr vorstellen. Das habe der Landrat und Aufsichtsratsvorsitzende der Klinik, Harald Sievers, den Kreisräten mitgeteilt. Zuvor hatte die Schwäbische Zeitung darüber berichtet. OSK-Pressesprecher Winfried Leiprecht wollte die Information auf SWR-Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

SWR-Moderatorin Marion Kynaß über die Turbulenzen in der Oberschwabenklinik:

Ärzte und Pflegekräfte hatten sich über Geschäftsführer beschwert

Adolph steht seit Wochen in der Kritik. In einem Brief an den Ravensburger Landrat und OSK-Aufsichtsratsvorsitzenden Harald Sievers hatten 18 Chefärzte den Geschäftsführer des Klinikverbundes kritisiert: Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet und eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich, hieß es in dem Brief. Daher hatten sie den Landrat um ein Gespräch gebeten. Man sei auch besorgt über die Patientenversorgung im Kreis, schrieben die 18 der 22 Chefärzte der OSK.

Nach den Chefärzten hatten sich zuletzt auch acht Vertreter aus dem Pflegebereich mit einem Brief über die Arbeitsbedingungen im Klinikverbund beschwert.