Ein frei laufender Hund hat am frühen Montagabend für eine große Suchaktion und eine zeitweise Sperrung der A5 bei Karlsruhe gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten mehrere Autofahrer, dass der Hund an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd auf dem Standstreifen Richtung Autobahndreieck Karlsruhe laufe. Trotz intensiver Suchmaßnahmen sei der schwarze Labradormischling aber immer wieder entwischt, sodass schließlich ein Polizeihubschrauber angefordert wurde. Gegen 17:30 Uhr hielt die Polizei dann den Verkehr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden an. Eine knappe Stunde später wurde der Hund mit Hilfe des Hubschraubers gesichtet und eingefangen. Bis auf eine leicht geschwollene Nase, die von einer kleinen Kollision mit einem Fahrzeug stammen dürfte, blieb der Hund laut Polizei unverletzt. mehr...