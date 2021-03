Der Biberacher Landrat Heiko Schmid kritisiert die Entscheidung der Landesregierung, Öffnungen an regionale Inzidenzwerte zu knüpfen. Sein Landkreis grenze allein an vier direkte Nachbarkreise und an Bayern. Er halte es für schwierig, dass die Landkreise untereinander Absprachen treffen, um einen Einkaufstourismus zu vermeiden, so Schmid. In Kreisen mit stabilen Inzidenzen unter 50 kann der Einzelhandel ab Montag schrittweise geöffnet werden.